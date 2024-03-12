SAHURDA SUSATMAYAN YİYECEKLER: Sahurda tok tutan lezzetler! Sahurda ne yenir? Susuzluk ve açlık hissini 15-18 saat boyunca bastıracak

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Ramazan ayının manevi atmosferi ve bereketiyle birlikte, sahur sofraları da önem kazanıyor. Gün boyu açlık ve susuzluğa karşı direnci artırmak ve vücuda gerekli besinleri sağlamak için sahurda doğru besinleri seçmek oldukça önemli. Sahurda çok fazla yemek, gün içinde uykuya neden olabilir. Bu nedenle, ölçülü bir şekilde yemek lazım. Sahurdan sonra hemen uyumak, sindirim problemlerine yol açabilir. Bu nedenle, sahurdan sonra en az 1 saat uyanık kalmak önemlidir. Peki asla susatmayan yiyecekler nelerdir? Sahurda tok tutan lezzetler! Sahurda ne yenir?