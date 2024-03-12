SAHURDA SUSATMAYAN YİYECEKLER: Sahurda tok tutan lezzetler! Sahurda ne yenir? Susuzluk ve açlık hissini 15-18 saat boyunca bastıracak

Sahur, oruç tutan bireyler için gün boyunca enerji ve tokluk sağlamak adına önemli bir öğündür. Sahurda tüketilen besinlerin tok tutucu olması ve aynı zamanda susatmaması gerekmektedir. İşte sahurda tok tutan ve susatmayan besinler...
Ramazan ayının manevi atmosferi ve bereketiyle birlikte, sahur sofraları da önem kazanıyor. Gün boyu açlık ve susuzluğa karşı direnci artırmak ve vücuda gerekli besinleri sağlamak için sahurda doğru besinleri seçmek oldukça önemli. Sahurda çok fazla yemek, gün içinde uykuya neden olabilir. Bu nedenle, ölçülü bir şekilde yemek lazım. Sahurdan sonra hemen uyumak, sindirim problemlerine yol açabilir. Bu nedenle, sahurdan sonra en az 1 saat uyanık kalmak önemlidir. Peki asla susatmayan yiyecekler nelerdir? Sahurda tok tutan lezzetler! Sahurda ne yenir?
1. Peynir: Protein açısından zengin bir besin olan peynir, sahurda tok hissetmenizi sağlar. İki dilim peynir yiyerek açlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.
2. Yoğurt: Besleyici ve tok tutucu özellikleriyle bilinen yoğurt, içerdiği protein ve probiyotiklerle sahurda tercih edilebilir. İçine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz.