Sahur ve İftar Saatleri (81 il tüm liste) Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük

1 Ramazan ayı tüm bereketiyle geldi çattı! "Ramazan-ı şerifteki bir oruç, bin oruçtan üstündür" anlayışıyla milyonlarca Müslüman 11 Mart Pazartesi günü ilk sahuruna kalktı. Peki, hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak? İftar ve sahur saatleri belli oldu mu? Tüm iller için 30 günlük iftar ve sahur saatlerini öğrenmek ve Ramazan'a dair her şeye hakim olmak için haberimizi okumaya devam edin!

2 HANGİ İLDE EN UZUN, HANGİ İLDE EN KISA ORUÇ TUTULACAK? "On bir ayın sultanı" ramazanın ilk orucu için dün gece kalkıldı ve bugün ilk iftar yapılacak. Müslümanların her yıl büyük bir özlemle beklediği üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak. Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. İlk iftarı bugün 18.13'te Iğdır yaparken son iftarı da 19.24'te Çanakkale'de yapılacak.