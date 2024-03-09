Ramazan ayı, rahmet, mağfiret ve bereketin coşkuyla yaşandığı, manevi arınmanın ve yüce Allah'a yakınlaşmanın bir vesilesi olarak kabul edilir. Bu mübarek ayın her anı özel bir anlam taşırken, sahur vakti de bu manevi atmosferin doruk noktasına ulaştığı anlardan biridir. Peki Sahur ile İlgili Hadisler! Sahurda Hangi Dualar Okunur? Sahur Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu
Hz. Muhammed (sav), sahur yemeğine büyük bir önem vermiş ve ashâbına da sahur yemeği yemelerini sık sık tavsiye etmiştir. Sahurun, oruç tutan bir Müslüman için günün en önemli öğünü olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, Müslümanların orucu ile kitap ehlinin orucu arasındaki farkın sahur olduğunu belirtmiştir. Sahur, oruç tutan bir Müslümanın güne hazırlık yapması, ibadet ve dua ile Rabbine yakınlaşması için bir fırsattır.
SAHUR NEDİR?
"Sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahur, kültürümüzde yöresel telaffuz farklılıklarıyla safur, sifir, söhür şeklinde anılmaktadır.
Dinî bir terim olarak sahur "oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yani seher vaktinde yenilen yemeği" ifade etmektedir. Bazı hadislerde bunun için "ekletü's-sehar" veya "ekletü's-suhûr" karşılıkları da kullanılmıştır.
SAHUR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU
Sahur Duası Türkçe okunuşu şu şekildedir:
"Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."