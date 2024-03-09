Sahur ile İlgili Hadisler! Sahurda Hangi Dualar Okunur? Sahur Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu

1 Hz. Muhammed (sav), sahur yemeğine büyük bir önem vermiş ve ashâbına da sahur yemeği yemelerini sık sık tavsiye etmiştir. Sahurun, oruç tutan bir Müslüman için günün en önemli öğünü olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, Müslümanların orucu ile kitap ehlinin orucu arasındaki farkın sahur olduğunu belirtmiştir. Sahur, oruç tutan bir Müslümanın güne hazırlık yapması, ibadet ve dua ile Rabbine yakınlaşması için bir fırsattır.

2 SAHUR NEDİR? "Sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahur, kültürümüzde yöresel telaffuz farklılıklarıyla safur, sifir, söhür şeklinde anılmaktadır. Dinî bir terim olarak sahur "oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yani seher vaktinde yenilen yemeği" ifade etmektedir. Bazı hadislerde bunun için "ekletü's-sehar" veya "ekletü's-suhûr" karşılıkları da kullanılmıştır.