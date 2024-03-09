Saç boyamak, ağda yapmak, ruj sürmek orucu zedeler mi? Ağda ve epilasyon yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

Ramazan ayı, Müslümanlar için maneviyatın zirveye ulaştığı, sabır, şükür ve dayanışma duygularının pekiştirildiği kutsal bir dönemdir. Bu ay boyunca, oruç tutanlar, fiziksel ve manevi arınma sürecine girerler. Gün doğumundan gün batımına kadar yeme, içme gibi temel ihtiyaçlardan kaçınmanın ötesinde, bu süreç içerisinde bireyler, kişisel disiplinlerini artırma ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlama fırsatı bulurlar. Ancak, Ramazan ayında oruç tutarken, günlük yaşamın bazı pratiklerinin nasıl ele alınması gerektiği zaman zaman soru işaretleri yaratabilir. Özellikle kişisel bakım ve güzellik uygulamaları, bu dönemde nasıl yapılmalıdır sorusunu akıllara getirir. Bu konulardan biri de, oruç tutarken ağda yapmanın uygun olup olmadığına dair merak edilenlerdir.