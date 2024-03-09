Saç boyamak, ağda yapmak, ruj sürmek orucu zedeler mi? Ağda ve epilasyon yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

Ramazan ayı, Müslümanlar için maneviyatın zirveye ulaştığı, sabır, şükür ve dayanışma duygularının pekiştirildiği kutsal bir dönemdir. Bu ay boyunca, oruç tutanlar, fiziksel ve manevi arınma sürecine girerler. Gün doğumundan gün batımına kadar yeme, içme gibi temel ihtiyaçlardan kaçınmanın ötesinde, bu süreç içerisinde bireyler, kişisel disiplinlerini artırma ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlama fırsatı bulurlar. Ancak, Ramazan ayında oruç tutarken, günlük yaşamın bazı pratiklerinin nasıl ele alınması gerektiği zaman zaman soru işaretleri yaratabilir. Özellikle kişisel bakım ve güzellik uygulamaları, bu dönemde nasıl yapılmalıdır sorusunu akıllara getirir. Bu konulardan biri de, oruç tutarken ağda yapmanın uygun olup olmadığına dair merak edilenlerdir.
Ramazan ayında oruç tutarken dikkatli olmak ve orucun bilinçli bir şekilde bozulmamasına özen göstermek, ibadetin anlamını korumak için önemlidir. Ağda gibi güzellik uygulamalarını gerçekleştirirken de dini hassasiyetlere dikkat etmek, bu kutsal ayı daha sağlıklı ve manevi bir şekilde geçirmenize yardımcı olacaktır.
AĞDA VEYA EPİLASYON YAPTIRMAK ORUCA ENGEL OLUR MU?
Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur.
Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz. Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir.