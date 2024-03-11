Dünya genelinde milyonlarca Müslüman'ın yüreklerini aydınlatan Ramazan ayı, bereketi ve manevi yoğunluğuyla bir kez daha kapımızı çaldı. İslam takvimine göre her yıl bir ay boyunca tutulan oruçlar, kılınan namazlar ve yapılan ibadetlerle Ramazan ayı, ruhun arınma ve yücelme mevsimi olarak nitelendiriliyor. Ramazan ayı, sadece açlık ve susuzluk hissetmenin ötesinde, nefsi terbiye etme, sabır ve tahammül duygularını geliştirme, merhamet ve şefkat duygularını pekiştirme ayıdır. Bu kutsal ayda, Müslümanlar oruç tutarak Allah'a yakınlaşmayı, günahlarından arınmayı ve manevi bir yükseliş yaşamayı amaçlar. Peki Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler nelerdir?
İslam aleminin en kutsal zamanlarından biri olan Ramazan ayı, müminler için manevi bir yolculuğa dönüşürken, ilk 10 günü ayrı bir önem taşıyor. Bu günlerde yapılan ibadetlerin mükafatı diğer aylara nazaran daha büyük olurken, müminler bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için dualarını eksik etmiyorlar.
Ramazan ayı, ibadet mevsimidir. Bu ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur ve günahlar bağışlanır. Müslümanlar, bu ayın her dakikasını sevabını çoğaltıp günahını azaltmak için sarf etmelidir.
"Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olmak üzere kendisinde Kur'an indirilen ayıdır…'' (Bakara, 2/185)