Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler! RAMAZAN İBADETLERİ 2024! İlk 10 gün okunacak dualar...

Dünya genelinde milyonlarca Müslüman'ın yüreklerini aydınlatan Ramazan ayı, bereketi ve manevi yoğunluğuyla bir kez daha kapımızı çaldı. İslam takvimine göre her yıl bir ay boyunca tutulan oruçlar, kılınan namazlar ve yapılan ibadetlerle Ramazan ayı, ruhun arınma ve yücelme mevsimi olarak nitelendiriliyor. Ramazan ayı, sadece açlık ve susuzluk hissetmenin ötesinde, nefsi terbiye etme, sabır ve tahammül duygularını geliştirme, merhamet ve şefkat duygularını pekiştirme ayıdır. Bu kutsal ayda, Müslümanlar oruç tutarak Allah'a yakınlaşmayı, günahlarından arınmayı ve manevi bir yükseliş yaşamayı amaçlar. Peki Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler nelerdir?