Prim ve gün sayısı kaç olmalı? Kademeli emeklilik çıkar mı? 2024 Kademeli emeklilik şartları nedir?

Emeklilik, çalışma hayatının sona ermesi ve yaşamın bir sonraki evresine geçiş anlamına gelirken, Türkiye'de son dönemde Emekliye Ayrılma Yaşı Tanımlaması (EYT) düzenlemesinin ardından emeklilik konusu tekrar gündemin zirvesine oturdu. Özellikle EYT düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlar için umut vaat eden kademeli emeklilik sistemi, büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu sistem, çalışanların yaş ve hizmet süresi gibi belirli şartları tamamladıktan sonra emeklilik sürecine kademeli olarak geçmelerini öngörüyor. Bu sayede, bireyler emekliliklerini daha esnek bir şekilde planlayabilir ve emeklilik sonrası dönemde de çalışmaya devam ederek gelirlerini artırma fırsatı bulabilirler. Peki kademeli emeklilik şartları nedir? Prim ve gün sayısı kaç olmalı? Kademeli emeklilik çıkar mı? İşte detaylar...
Kademeli emeklilik sistemi, çalışanların emekli olabilmeleri için gerekli olan yaş sınırına ve prim gün sayısına ulaştıktan sonra, emekliliğe adım adım geçiş yapabilmelerini sağlayan yenilikçi bir yaklaşımdır. Bu sistem, bireylerin emekli olduktan sonra da belirli bir süre iş hayatında aktif kalmalarına, böylece hem maaşlarını hem de emekli aylıklarını bir arada almalarına olanak tanır. Kademeli emeklilik, özellikle emeklilik şartlarını tamamlamış ancak aktif çalışma hayatına devam etmek isteyen kişiler için cazip bir alternatif sunar. Kademeli emeklilik sisteminin uygulanabilmesi için bireylerin yerine getirmesi gereken bazı temel şartlar bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemlileri, belirlenen yaş sınırı ve gerekli prim gün sayısını tamamlamak yer alır. Yaş sınırı ve prim gün sayısı, sistemin temelini oluştururken, bu şartlar bireyin emeklilik için gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığını belirler. Peki kademeli emeklilik şartları nedir? Prim ve gün sayısı kaç olmalı? Kademeli emeklilik çıkar mı? İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, Bağ-Kur'luların prim gün sayısı 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülebilir. Bu değişiklik, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve vatandaşları mümkün olduğunca çalışma hayatında tutmak amacıyla gündeme geldi.
Kademeli emeklilikle ilgili net bir tarih verilmese de, bu konuda vatandaşların beklentisi yüksek. SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmaksızın, erken emekliliğin önünü açacak bu düzenlemenin, yakın zamanda gündeme gelmesi bekleniyor.