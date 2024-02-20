Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır? E-Devlet Arsa, Ada, Tapu Parsel Sorgulama Ekranı

E-Devlet Arsa, Ada, Tapu Parsel Sorgulama Ekranı: Gayrimenkul alım-satım süreçlerinde önemli bir yer tutan parsel sorgulama, arsa ya da konut satın almadan önce mutlaka yapılması gereken bir işlemdir. Bu sorgulama sayesinde, gayrimenkulün tam olarak nerede bulunduğu, büyüklüğü ve sınırları gibi önemli bilgilere erişim sağlanabilir. E-devlet tapu parsel sorgulama ve TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) üzerinden bu işlem kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Peki Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır?
Ada parsel sorgulama, gayrimenkul alım-satım işlemleri sırasında karşılaşılabilecek riskleri minimize eder ve işlemlerin güven içinde tamamlanmasına yardımcı olur. E-devlet ve TAKBİS gibi platformlar, bu sorgulama işleminin kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar. Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde doğru ve güvenilir bilgiye erişim, hem alıcıların hem de satıcıların haklarını korur.
Parsel sorgulama, bir gayrimenkulün tapu kayıtlarındaki yerini ve özelliklerini detaylı bir şekilde öğrenmek için yapılan bir araştırmadır. Ada ve parsel numarası ile yapılan bu sorgulama, gayrimenkulün konumunu harita üzerinde gösterir ve alıcıların ya da satıcıların işlemlerini daha güvenli bir şekilde yapmalarını sağlar.
Ada parsel sorgulama işlemi, e-devlet sistemi üzerinden veya TAKBİS aracılığıyla yapılabilir. Bu platformlar, gayrimenkulün ada ve parsel numarasına göre detaylı bilgi sunar ve gayrimenkulün konumu hakkında milimetrik hassasiyetle bilgi verir. Bu sayede, alım-satım işlemleri sırasında olası yanlışlıkların önüne geçilir.