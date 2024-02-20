Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır? E-Devlet Arsa, Ada, Tapu Parsel Sorgulama Ekranı

1 Ada parsel sorgulama, gayrimenkul alım-satım işlemleri sırasında karşılaşılabilecek riskleri minimize eder ve işlemlerin güven içinde tamamlanmasına yardımcı olur. E-devlet ve TAKBİS gibi platformlar, bu sorgulama işleminin kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar. Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde doğru ve güvenilir bilgiye erişim, hem alıcıların hem de satıcıların haklarını korur.

2 Parsel Sorgulama İşlemi Nedir? Parsel sorgulama, bir gayrimenkulün tapu kayıtlarındaki yerini ve özelliklerini detaylı bir şekilde öğrenmek için yapılan bir araştırmadır. Ada ve parsel numarası ile yapılan bu sorgulama, gayrimenkulün konumunu harita üzerinde gösterir ve alıcıların ya da satıcıların işlemlerini daha güvenli bir şekilde yapmalarını sağlar.