NAZAR DUASI - Peygamber Efendimizin Eve, Aileye, Bebeklere Nazar Duası Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı:

NAZAR DUASI - Nazar, yüzyıllar boyunca pek çok farklı kültür ve inanç sistemine göre insanların kötü niyetli bakışlarından ve kıskançlık duygularından kaynaklanabilecek zararlı etkileri tanımlamak için kullanılan evrensel bir kavramdır. Bebekler, hamile kadınlar ve toplum içinde başarılarıyla dikkat çeken bireyler gibi özellikle savunmasız veya dikkat çekici kişilerin, bu tür olumsuz enerjilere maruz kaldığına inanılır. Bu inanışa göre, kötü niyet ve kıskançlık, enerji formunda dışavurum bulduğunda, hedef alınan kişinin enerji alanında dengesizliklere ve huzursuzluklara neden olabilir. Böyle bir durumda, manevi bir koruma ve iç huzuru sağlamak amacıyla nazardan korunma yöntemleri arayışı içine girilir. Peki eve, aileye, bebeklere peygamber efendimizin nazar duası okunuşu, arapça yazılışı ve türkçe anlamı nedir? İşte detaylar...
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s), nazara karşı korunmak için Felak, Nas sureleri ve Ayetel Kürsi'nin yanı sıra özel bir dua daha okumuştur. Bu dua, her türlü kötülükten, görünen ve görünmeyen zararlardan korunmayı amaçlar. Nazardan korunmak için başvurulan manevi yöntemlerden biri de, peygamber efendimiz tarafından öğretilen nazardan korunma dualarıdır. Bu dualar, kötü enerjilerin ve olumsuz düşüncelerin birey üzerindeki etkisini azaltmak, hatta yok etmek için okunur. Bu tür dualar, yalnızca birer sözcük dizisi olmanın ötesinde, bireyin manevi dünyasında huzur ve güven duygusu yaratarak koruyucu bir kalkan oluşturur.
Duayı şu şekilde okuyabiliriz:
"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."
Bu duanın Türkçe anlamı ise, "Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım." şeklindedir.
İşte, nazarın zararlarından korunmak için okunabilecek dualar ve ayetler:
Peygamber Efendimizin Okuduğu Nazar Duası
Okunuşu:
"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."
Anlamı:
"Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım."