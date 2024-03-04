NAZAR DUASI - Peygamber Efendimizin Eve, Aileye, Bebeklere Nazar Duası Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı:

NAZAR DUASI - Nazar, yüzyıllar boyunca pek çok farklı kültür ve inanç sistemine göre insanların kötü niyetli bakışlarından ve kıskançlık duygularından kaynaklanabilecek zararlı etkileri tanımlamak için kullanılan evrensel bir kavramdır. Bebekler, hamile kadınlar ve toplum içinde başarılarıyla dikkat çeken bireyler gibi özellikle savunmasız veya dikkat çekici kişilerin, bu tür olumsuz enerjilere maruz kaldığına inanılır. Bu inanışa göre, kötü niyet ve kıskançlık, enerji formunda dışavurum bulduğunda, hedef alınan kişinin enerji alanında dengesizliklere ve huzursuzluklara neden olabilir. Böyle bir durumda, manevi bir koruma ve iç huzuru sağlamak amacıyla nazardan korunma yöntemleri arayışı içine girilir. Peki eve, aileye, bebeklere peygamber efendimizin nazar duası okunuşu, arapça yazılışı ve türkçe anlamı nedir? İşte detaylar...