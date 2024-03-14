NAZAR DUASI - Nazar Duası Arapça Türkçe Anlamı! Peygamber Efendimizin Eve, Aileye, Bebeklere Nazar Duası Okunuşu

NAZAR DUASI - Nazar, yüzyıllardır dünya çapında birçok kültür ve inanç sisteminde yer alan, insanların kıskançlık ve kötü niyetli bakışları yoluyla diğerlerine zarar verebileceği düşüncesine dayanan bir kavramdır. Özellikle bebekler, hamile kadınlar ve başarılarıyla öne çıkan kişiler gibi dikkat çekici veya savunmasız gruplar, bu tür negatif enerjilerden etkilenebileceği düşünülür. Nazarın, kötü niyet ve kıskançlığın bir enerji olarak dışa vurumu olduğuna ve bu enerjinin hedef kişide enerji dengesizlikleri ve rahatsızlıklara yol açabileceğine inanılır. Bu nedenle, manevi koruma sağlamak ve iç huzurunu korumak için çeşitli nazardan korunma yöntemlerine başvurulur. Peki eve, aileye, bebeklere peygamber efendimizin nazar duası okunuşu, arapça yazılışı ve türkçe anlamı nedir? İşte detaylar...