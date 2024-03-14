NAZAR DUASI - Nazar Duası Arapça Türkçe Anlamı! Peygamber Efendimizin Eve, Aileye, Bebeklere Nazar Duası Okunuşu

NAZAR DUASI - Nazar, yüzyıllardır dünya çapında birçok kültür ve inanç sisteminde yer alan, insanların kıskançlık ve kötü niyetli bakışları yoluyla diğerlerine zarar verebileceği düşüncesine dayanan bir kavramdır. Özellikle bebekler, hamile kadınlar ve başarılarıyla öne çıkan kişiler gibi dikkat çekici veya savunmasız gruplar, bu tür negatif enerjilerden etkilenebileceği düşünülür. Nazarın, kötü niyet ve kıskançlığın bir enerji olarak dışa vurumu olduğuna ve bu enerjinin hedef kişide enerji dengesizlikleri ve rahatsızlıklara yol açabileceğine inanılır. Bu nedenle, manevi koruma sağlamak ve iç huzurunu korumak için çeşitli nazardan korunma yöntemlerine başvurulur. Peki eve, aileye, bebeklere peygamber efendimizin nazar duası okunuşu, arapça yazılışı ve türkçe anlamı nedir? İşte detaylar...
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s), nazara karşı korunmak için Felak, Nas sureleri ve Ayetel Kürsi'nin yanı sıra özel bir dua daha okumuştur. Bu dua, her türlü kötülükten, görünen ve görünmeyen zararlardan korunmayı amaçlar. Nazardan korunmak için başvurulan manevi yöntemlerden biri de, peygamber efendimiz tarafından öğretilen nazardan korunma dualarıdır. Bu dualar, kötü enerjilerin ve olumsuz düşüncelerin birey üzerindeki etkisini azaltmak, hatta yok etmek için okunur. Bu tür dualar, yalnızca birer sözcük dizisi olmanın ötesinde, bireyin manevi dünyasında huzur ve güven duygusu yaratarak koruyucu bir kalkan oluşturur.
Duayı şu şekilde okuyabiliriz:
"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."
Bu duanın Türkçe anlamı ise, "Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım." şeklindedir.
İşte, nazarın zararlarından korunmak için okunabilecek dualar ve ayetler:
Peygamber Efendimizin Okuduğu Nazar Duası
Okunuşu:
"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."
Anlamı:
"Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım."