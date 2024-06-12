Nazar Duası Arapça Türkçe Anlamı! Eve, Aileye, Bebeklere Nazar Duası Okunuşu! Kuvvetli Nazar Duaları

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Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s), nazara karşı korunmak için Felak, Nas sureleri ve Ayetel Kürsi'nin yanı sıra özel bir dua daha okumuştur. Bu dua, her türlü kötülükten, görünen ve görünmeyen zararlardan korunmayı amaçlar. Nazardan korunmak için başvurulan manevi yöntemlerden biri de, peygamber efendimiz tarafından öğretilen nazardan korunma dualarıdır. Bu dualar, kötü enerjilerin ve olumsuz düşüncelerin birey üzerindeki etkisini azaltmak, hatta yok etmek için okunur. Bu tür dualar, yalnızca birer sözcük dizisi olmanın ötesinde, bireyin manevi dünyasında huzur ve güven duygusu yaratarak koruyucu bir kalkan oluşturur.

Duayı şu şekilde okuyabiliriz: