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Nazar Duası Arapça Türkçe Anlamı! Eve, Aileye, Bebeklere Nazar Duası Okunuşu! Kuvvetli Nazar Duaları

Nazar, dünyanın birçok yerinde farklı kültür ve inanç sistemlerinde yer alan, insanların kıskançlık ve kötü niyetli bakışlarla başkalarına zarar verebileceği düşünülen eski bir inanıştır. Özellikle bebekler, hamile kadınlar ve büyük başarılar elde eden kişiler gibi savunmasız veya göz önünde olan gruplar, bu türden olumsuz enerjilere maruz kalabilir. Kıskançlık ve kötü niyetin enerji formunda bir ifadesi olarak görülen nazar, etkilediği kişilerde enerji dengesizlikleri ve çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir. Haberimizde nazar duası okunuşu Arapça yazılışı ve Türkçe anlamını veriyoruz.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 15:38 Güncelleme 12 Haziran 2024, 15:36
Nazar Duası Arapça Türkçe Anlamı! Eve, Aileye, Bebeklere Nazar Duası Okunuşu! Kuvvetli Nazar Duaları 1

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s), nazara karşı korunmak için Felak, Nas sureleri ve Ayetel Kürsi'nin yanı sıra özel bir dua daha okumuştur. Bu dua, her türlü kötülükten, görünen ve görünmeyen zararlardan korunmayı amaçlar. Nazardan korunmak için başvurulan manevi yöntemlerden biri de, peygamber efendimiz tarafından öğretilen nazardan korunma dualarıdır. Bu dualar, kötü enerjilerin ve olumsuz düşüncelerin birey üzerindeki etkisini azaltmak, hatta yok etmek için okunur. Bu tür dualar, yalnızca birer sözcük dizisi olmanın ötesinde, bireyin manevi dünyasında huzur ve güven duygusu yaratarak koruyucu bir kalkan oluşturur.

Duayı şu şekilde okuyabiliriz:

Nazar Duası Arapça Türkçe Anlamı! Eve, Aileye, Bebeklere Nazar Duası Okunuşu! Kuvvetli Nazar Duaları 2

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Bu duanın Türkçe anlamı ise, "Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım." şeklindedir.

Nazar Duası Arapça Türkçe Anlamı! Eve, Aileye, Bebeklere Nazar Duası Okunuşu! Kuvvetli Nazar Duaları 3

İşte, nazarın zararlarından korunmak için okunabilecek dualar ve ayetler:

Peygamber Efendimizin Okuduğu Nazar Duası
Okunuşu:

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Anlamı:

"Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım."

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