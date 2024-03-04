Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/erkek MSÜ taban ve tavan puanları!

MSÜ sınavları bu yıl 3 Mart Pazar günü yapıldı. Adaylar sınav sonrası MSÜ taban-tavan puanları kadın erkek tablosunu merak ediyor. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/erkek MSÜ taban ve tavan puanlarını araştırdık. MSÜ'ye giriş için lise diplomasına sahip olmak ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı'nda (MSB) başarılı olmak gerekir. MSB her yıl ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), 31 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumudur. 2016 yılından önce var olan Harp Akademileri, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun MSÜ çatısı altında birleştirilmesiyle oluşmuştur.