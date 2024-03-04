MSÜ sınavları bu yıl 3 Mart Pazar günü yapıldı. Adaylar sınav sonrası MSÜ taban-tavan puanları kadın erkek tablosunu merak ediyor. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/erkek MSÜ taban ve tavan puanlarını araştırdık. MSÜ'ye giriş için lise diplomasına sahip olmak ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı'nda (MSB) başarılı olmak gerekir. MSB her yıl ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), 31 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumudur. 2016 yılından önce var olan Harp Akademileri, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun MSÜ çatısı altında birleştirilmesiyle oluşmuştur.
MSÜ sınav sonuçları ile birlikte adayların en çok merak ettiği konulardan biri de taban puanlar ve kontenjan durumu. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih işlemleri de başlayacak ve öğrenciler, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için gerekli taban puanları ve kontenjan bilgilerini öğrenecekler.
Geçtiğimiz yılın taban puanları, adaylara bu yıl için bir fikir vermek adına önem taşıyor:
Astsubay Meslek Yüksekokulları için genel taban puan ise 286,44629 olarak belirlenmişti.
Milli Savunma Üniversitesi, çeşitli harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları ile geniş bir eğitim yelpazesi sunuyor. Her bir okul ve yüksekokul, öğrencilere farklı alanlarda uzmanlık kazandıracak bölümler içeriyor: