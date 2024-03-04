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Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/erkek MSÜ taban ve tavan puanları!

MSÜ sınavları bu yıl 3 Mart Pazar günü yapıldı. Adaylar sınav sonrası MSÜ taban-tavan puanları kadın erkek tablosunu merak ediyor. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/erkek MSÜ taban ve tavan puanlarını araştırdık. MSÜ'ye giriş için lise diplomasına sahip olmak ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı'nda (MSB) başarılı olmak gerekir. MSB her yıl ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), 31 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumudur. 2016 yılından önce var olan Harp Akademileri, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun MSÜ çatısı altında birleştirilmesiyle oluşmuştur.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 09:02 Güncelleme 04 Mart 2024, 09:01
Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/erkek MSÜ taban ve tavan puanları! 1

MSÜ Taban Puanları ve Kontenjan Durumu

MSÜ sınav sonuçları ile birlikte adayların en çok merak ettiği konulardan biri de taban puanlar ve kontenjan durumu. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih işlemleri de başlayacak ve öğrenciler, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için gerekli taban puanları ve kontenjan bilgilerini öğrenecekler.

Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/erkek MSÜ taban ve tavan puanları! 2

MSÜ Taban Puanlarına Genel Bakış

Geçtiğimiz yılın taban puanları, adaylara bu yıl için bir fikir vermek adına önem taşıyor:

  • Hava Harp Okulu (Erkek) SAYISAL: 350,92813
  • Kara, Deniz, Sahil Güvenlik Okulları (Erkek) SAYISAL: 311,56385
  • Kara Harp Okulu (Erkek) EŞİT AĞIRLIK: 313,94375
  • Kara Harp Okulu (Erkek) SÖZEL: 348,02558
  • Hava Harp Okulu (Kadın) SAYISAL: 396,92667
  • Kara, Deniz, Sahil Güvenlik Okulları (Kadın) SAYISAL: 386,50110

Astsubay Meslek Yüksekokulları için genel taban puan ise 286,44629 olarak belirlenmişti.

Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/erkek MSÜ taban ve tavan puanları! 3

Milli Savunma Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?

Milli Savunma Üniversitesi, çeşitli harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları ile geniş bir eğitim yelpazesi sunuyor. Her bir okul ve yüksekokul, öğrencilere farklı alanlarda uzmanlık kazandıracak bölümler içeriyor:

  • Kara Harp Okulu bölümleri arasında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi mühendislik dalları yer alırken,
  • Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulunda da benzer mühendislik programları sunulmaktadır.
  • Astsubay Meslek Yüksekokulları, ise İşletme Yönetimi, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi gibi çeşitli teknik ve idari programlarla öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunuyor.

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