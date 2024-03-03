MSÜ sınav soruları cevapları PDF görüntüleme: 3 Mart 2024 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) temel soru kitapçığı osym.gov.tr tıkla indir

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, Türkiye'nin gelecekteki askeri kadrolarını belirleyecek önemli bir adım olarak, 3 Mart 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. MSÜ, Harp Okulları, Meslek Yüksekokulları ve Enstitüler gibi Türkiye'nin savunma alanındaki en prestijli eğitim kurumlarını bünyesinde barındırıyor. Bu kurumlar, ülkenin savunma gücüne liderlik edecek, yüksek nitelikli askeri personel yetiştirme misyonunu üstleniyor. Adaylar, sınav sonrası cevap anahtarı ve sonuçların açıklanması gibi süreçleri de yakından takip ediyor. Peki, MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?