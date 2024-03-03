MSÜ sınav soruları cevapları PDF görüntüleme: 3 Mart 2024 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) temel soru kitapçığı osym.gov.tr tıkla indir

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, Türkiye'nin gelecekteki askeri kadrolarını belirleyecek önemli bir adım olarak, 3 Mart 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. MSÜ, Harp Okulları, Meslek Yüksekokulları ve Enstitüler gibi Türkiye'nin savunma alanındaki en prestijli eğitim kurumlarını bünyesinde barındırıyor. Bu kurumlar, ülkenin savunma gücüne liderlik edecek, yüksek nitelikli askeri personel yetiştirme misyonunu üstleniyor. Adaylar, sınav sonrası cevap anahtarı ve sonuçların açıklanması gibi süreçleri de yakından takip ediyor. Peki, MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
3 Mart'ta gerçekleşen MSÜ sınavı sonrasında, adayların gözü kulağı sorular ve cevaplar üzerinde oldu. 165 dakika süren Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, beş seçenekli çoktan seçmeli soruları içeren bir testten oluşuyor. Geçen yıl, sınavın 13.00'da tamamlanmasının ardından sorular ve cevaplar kısa sürede adayların erişimine sunulmuştu. Peki, MSÜ sınav soruları cevapları yayımlandı mı? İşte detaylar...
2024-MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 3 Mart 2024 tarihinde saat 14.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 13 Mart 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
2024-MSÜ TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları, 28 Mart 2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak. Bu tarih, sınavı geride bırakan adaylar için yeni bir başlangıcın kapılarını aralayacak ve onlara askeri eğitim yolculuklarında bir sonraki adıma geçiş yapma fırsatı sunacak. MSÜ sınavı, adayların askeri kariyer yolculuklarında attıkları önemli adımlardan biri. Sınavın sonuçları ve yayımlanacak soru-cevap kitapçığı, onların bu yolculukta nerede olduklarını gösteren önemli birer kilometre taşı olacak.