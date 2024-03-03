Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/erkek MSÜ taban ve tavan puanları! MSÜ taban-tavan puanları 2023 kadın erkek tablosu

MSÜ taban-tavan puanları 2023 kadın erkek tablosu - Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Aday Belirleme Sınavı, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanında geleceğin liderlerini yetiştirmek üzere önemli bir köprü görevi görüyor. Geçen sene 2 Nisan 2023'te yaklaşık 600 bin adayın katılımıyla gerçekleştirilen sınav, bu yıl da büyük bir heyecan ve katılımla tamamlandı. Adaylar, bu sınavla birlikte kariyerlerini Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları gibi prestijli askeri eğitim kurumlarında şekillendirme fırsatı buluyorlar. Peki Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/erkek MSÜ taban ve tavan puanları nedir?