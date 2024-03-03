Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/erkek MSÜ taban ve tavan puanları! MSÜ taban-tavan puanları 2023 kadın erkek tablosu

MSÜ taban-tavan puanları 2023 kadın erkek tablosu - Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Aday Belirleme Sınavı, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanında geleceğin liderlerini yetiştirmek üzere önemli bir köprü görevi görüyor. Geçen sene 2 Nisan 2023'te yaklaşık 600 bin adayın katılımıyla gerçekleştirilen sınav, bu yıl da büyük bir heyecan ve katılımla tamamlandı. Adaylar, bu sınavla birlikte kariyerlerini Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları gibi prestijli askeri eğitim kurumlarında şekillendirme fırsatı buluyorlar. Peki Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/erkek MSÜ taban ve tavan puanları nedir?
MSÜ sınav sonuçları ile birlikte adayların en çok merak ettiği konulardan biri de taban puanlar ve kontenjan durumu. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih işlemleri de başlayacak ve öğrenciler, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için gerekli taban puanları ve kontenjan bilgilerini öğrenecekler.
Geçtiğimiz yılın taban puanları, adaylara bu yıl için bir fikir vermek adına önem taşıyor:
Astsubay Meslek Yüksekokulları için genel taban puan ise 286,44629 olarak belirlenmişti.
Milli Savunma Üniversitesi, çeşitli harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları ile geniş bir eğitim yelpazesi sunuyor. Her bir okul ve yüksekokul, öğrencilere farklı alanlarda uzmanlık kazandıracak bölümler içeriyor: