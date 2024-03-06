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MANİSA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024: Manisa'da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi!

Manisa ilinde yaşayan milyonlarca Müslüman, Ramazan ayı boyunca oruç tutup ibadetlerini yerine getirecek. Ramazan ayının ilk günü olan 11 Mart Pazartesi ile birlikte sahur ve iftar vakitlerini merak edenler için imsakiye bilgileri oldukça önemli. Peki, Manisa'da ilk oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 11:01 Güncelleme 06 Mart 2024, 11:18
MANİSA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024: Manisa’da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi! 1

Müslümanlar için ayların en kutsalı ve bereketlisi olan Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Manisa'da yaşayanlar, bu önemli ayın gelmesiyle birlikte imsakiye bilgilerini merakla araştırıyorlar. İbadetlerini yerine getirmek için sahur ve iftar vakti konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için işte Manisa imsak ve iftar vakti 2024!

MANİSA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024: Manisa’da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi! 2

Manisa'da 2024 Ramazan ayı için imsakiye şu şekildedir:

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
1 11.03.24 05:59 19:20 20:36*
2 12.03.24 05:58 19:21 20:37
3 13.03.24 05:56 19:22 20:38
4 14.03.24 05:55 19:23 20:39
5 15.03.24 05:53 19:24 20:40

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MANİSA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024: Manisa’da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi! 3

Oruç Tutmanın Şartları

11 Mart Pazartesi günü başlayacak olan 2024 Ramazan ayı, Müslümanlar için önemli bir ibadet dönemini işaret ediyor. Ramazan ayı boyunca tutulan oruçlar, İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan oruç tutmanın yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

Ramazan ayının yanı sıra, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı gibi özel günler de Müslümanlar için büyük önem taşımaktadır. Bu yılki Ramazan ayı takvimine göre:

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