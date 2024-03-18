MANİSA İftar Vakti (İmsakiye) - MANİSA İftar Saati 2024, Diyanet Sahur Saatleri, İmsak, Teravih Saat Kaçta Başlıyor?

Müslümanlar için ayların en kutsalı ve bereketlisi olan Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Manisa 'da yaşayanlar, bu önemli ayın gelmesiyle birlikte imsakiye bilgilerini merakla araştırıyorlar. İbadetlerini yerine getirmek için sahur ve iftar vakti konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için işte Manisa imsak ve iftar vakti 2024!

3

Oruç Tutmanın Şartları

11 Mart Pazartesi günü başlayacak olan 2024 Ramazan ayı, Müslümanlar için önemli bir ibadet dönemini işaret ediyor. Ramazan ayı boyunca tutulan oruçlar, İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan oruç tutmanın yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

Ramazan ayının yanı sıra, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı gibi özel günler de Müslümanlar için büyük önem taşımaktadır. Bu yılki Ramazan ayı takvimine göre: