Kurtlar Vadisi'nin otelcisi Serdar Sözbir'e silahlı saldırı! Kurşun yağmuruna tutan Bora Simit tutuklandı: "Ben hasımlarıma ateş ettim"

Ünlü iş insanı Serdar Sözbir, İstanbul Ataşehir'de etrafa ateş açan bir kişiyi 'Neden ateş açıyorsun?' diye uyarması üzerine silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Sözbir hastaneye kaldırılırken şüphelinin yakalanmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Olay sonrası Kaçan şüpheli Bora Simit avukatıyla birlikte Anadolu Adliyesine gelerek teslim oldu. Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bora Simit "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.