KONYA İftar Vakti (İmsakiye) - KONYA İftar Saati 2024, Diyanet Sahur Saatleri, İmsak, Teravih Saat Kaçta Başlıyor?

Mübarek Ramazan ayıyla birlikte Müslümanlar için oruç ibadeti başlıyor. Bu kutsal ay boyunca birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının daha da güçlendiği üç ayların sonuncusu olan Ramazan'da Konya'da imsak ve iftar vakitleri merak ediliyor. İşte Konya'da akşam ezanı ve sabah ezanı saatleri 2024...

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Oruca Nasıl ve Ne Zaman Niyet Edilir?

Oruca niyet etmek, ibadetin şartlarından biridir ve niyetsiz oruç geçerli değildir. İşte oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir konusunda detaylar:

Ramazan ayında tutulan oruçlar ile adak, kaza veya keffaret gibi belirli zamanlara bağlı olmayan oruçlar için niyet etme zamanı, güneşin batması ile ertesi günün tepe noktasına gelmesi arasındaki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılan niyetin geçerli olması için bu süre içerisinde hiçbir şey yenilmemiş veya içilmemiş olmalı, oruca aykırı bir iş yapılmamış olmalıdır.

Ramazan ayı için her gün ayrı ayrı niyet edilmelidir. Niyet, geceden yapılabilir ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde belirtilmesi daha faziletlidir.