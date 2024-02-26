Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 25 ŞUBAT 2024: Az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç?

Türkiye, jeolojik yapısı ve konumu itibarıyla, dünya üzerindeki en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alıyor. Bu özellik, ülkeyi sismik aktivite açısından oldukça hareketli bir bölge haline getiriyor. Anadolu Yarımadası'nın, Afrika, Avrasya ve Arap tektonik levhalarının etkileşim noktasında bulunması, Türkiye'nin deprem riskinin yüksek olduğu alanlardan biri olmasına neden olmaktadır. Bu durum, vatandaşların ve yetkililerin sürekli olarak dikkatli ve hazırlıklı olmalarını gerektirir. Peki az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç?
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin sismik aktivitesini takip etmek, depremleri kaydetmek ve analiz etmek üzere görevlendirilmiş kurumlardır. Bu kurumlar, depremlerin zamanını, yerini, derinliğini ve şiddetini içeren güncel verileri sağlayarak, hem bilim insanlarına hem de halka değerli bilgiler sunarlar. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesi, ülkede meydana gelen sismik hareketlilik hakkında anlık bilgileri içerir ve vatandaşların bu duruma karşı nasıl önlem alabilecekleri konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olur.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 6.46 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 4.0 olarak açıkladı.
Malatya, 24 Şubat 2024 sabahı, küçük çaplı ancak art arda gerçekleşen depremlerle sarsıldı. İlk olarak Doğanşehir bölgesinde saat 04:45'te 1.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntıdan kısa bir süre sonra, yine Doğanşehir'de saat 06:39'da 1.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Ardından Darende'de 06:43'te 1.6 büyüklüğünde, Yeşilyurt'ta ise 07:01 ve 08:35'te iki adet 2.3 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi. Bu sarsıntılar, bölge halkını tedirgin etse de, herhangi bir hasar veya yaralanma rapor edilmedi.