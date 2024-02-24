Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 24 ŞUBAT 2024: Az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç?

Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - Türkiye, jeolojik konumu itibarıyla dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunmakta ve bu durum, ülkenin pek çok bölgesini yüksek deprem riski altına almaktadır. Anadolu Yarımadası, Afrika, Avrasya ve Arap levhalarının etkileşim alanında yer alır, bu da Türkiye'yi sismik açıdan oldukça hareketli bir bölge haline getirir. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi gibi kurumlar, Türkiye'nin sismik hareketliliğini sürekli olarak izler ve analiz eder. Bu kurumlar tarafından sağlanan veriler, deprem aktiviteleri hakkında hayati bilgiler içerir ve vatandaşların hazırlıklı olmaları için önemli bir kaynaktır. Peki az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç?