Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 24 ŞUBAT 2024: Az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç?

Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - Türkiye, jeolojik konumu itibarıyla dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunmakta ve bu durum, ülkenin pek çok bölgesini yüksek deprem riski altına almaktadır. Anadolu Yarımadası, Afrika, Avrasya ve Arap levhalarının etkileşim alanında yer alır, bu da Türkiye'yi sismik açıdan oldukça hareketli bir bölge haline getirir. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi gibi kurumlar, Türkiye'nin sismik hareketliliğini sürekli olarak izler ve analiz eder. Bu kurumlar tarafından sağlanan veriler, deprem aktiviteleri hakkında hayati bilgiler içerir ve vatandaşların hazırlıklı olmaları için önemli bir kaynaktır. Peki az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç?
Türkiye, Dünya'nın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunması sebebiyle sık sık sarsıntılar yaşamaktadır. Bu doğrultuda, AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizdeki deprem aktivitelerini anlık olarak takip edip, vatandaşları bilgilendirme görevini üstlenmektedir. 24 Şubat 2024 tarihinde, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen depremler, toplumda bir kez daha bu doğal olayların önemini ve hazırlıklı olmanın gerekliliğini hatırlattı.
Malatya, 24 Şubat 2024 sabahı, küçük çaplı ancak art arda gerçekleşen depremlerle sarsıldı. İlk olarak Doğanşehir bölgesinde saat 04:45'te 1.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntıdan kısa bir süre sonra, yine Doğanşehir'de saat 06:39'da 1.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Ardından Darende'de 06:43'te 1.6 büyüklüğünde, Yeşilyurt'ta ise 07:01 ve 08:35'te iki adet 2.3 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi. Bu sarsıntılar, bölge halkını tedirgin etse de, herhangi bir hasar veya yaralanma rapor edilmedi.
Gaziantep'te de günün ilk dakikalarında, Nurdağı ilçesinde saat 00:10'da 1.9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Aynı ilçede, sabah saat 04:34'te 2.1 büyüklüğünde başka bir deprem daha kaydedildi. Gaziantep'teki bu sarsıntılar, bölge halkının depreme karşı dikkatini bir kez daha artırdı.