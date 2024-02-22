Son dakika deprem haberleri : Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle aktif fay hatları üzerinde bulunuyor ve bu durum, ülkeyi sık sık depremlerin yaşandığı bir bölge haline getiriyor. Son depremler, deprem bilincinin ve hazırlıklarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Bu bağlamda, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi , deprem verilerini paylaşan en önemli kurumlar olarak öne çıkıyor.

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21 Şubat Depremleri Antalya ve Kahramanmaraş'ta Meydana Gelen Depremler

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sabah saatlerinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 75.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde meydana gelen sarsıntıyla bir kez daha doğal afetlerin ne denli yakın olduğunu hissettiler.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi ise 2.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Saat 06:55'te kaydedilen bu sarsıntının derinliği ise sadece 6.49 kilometre olarak ölçüldü. Yüzeyin bu denli yakınında meydana gelen deprem, bölge halkında endişe yaratırken, herhangi bir hasar raporu gelmedi.