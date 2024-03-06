Kan vermek orucu bozar mı? Kan verince ya da aldırınca oruç bozulur mu? Diyanet duyurdu

1

İslam dünyasında oruç, Ramazan ayında tutulan önemli bir ibadettir. Ancak bazı durumlarda sağlık sorunları veya acil durumlar nedeniyle kan verme veya kan alımı gibi tıbbi müdahaleler gerekebilir. Peki, oruçlu iken kan vermek veya vücuda kan almak orucu bozar mı?