Kan vermek orucu bozar mı? Kan verince ya da aldırınca oruç bozulur mu? Diyanet duyurdu

Oruç tutan bireyler arasında sıkça merak edilen konulardan biri olan "Kan verince oruç bozulur mu?" sorusu, uzmanlar tarafından detaylı bir şekilde ele alındı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bu konu özellikle kan bağışı yapmak isteyenlerin kafasını karıştırıyor.
İslam dünyasında oruç, Ramazan ayında tutulan önemli bir ibadettir. Ancak bazı durumlarda sağlık sorunları veya acil durumlar nedeniyle kan verme veya kan alımı gibi tıbbi müdahaleler gerekebilir. Peki, oruçlu iken kan vermek veya vücuda kan almak orucu bozar mı?
Ramazan'da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.
DİYANET AÇIKLAMASI!
Ramazan'da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/15). Vücuda kan almak ise beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.