Kan aldırınca oruç bozulur mu? Kan vermek orucu bozar mı? Diyanet duyurdu

Ramazan ayının manevi atmosferi ve orucun getirdiği arınma ile birlikte kan bağışı yapmak, hem sevap kazanmak hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için önemli bir fırsattır. Fakat oruçluyken kan vermenin orucu bozup bozmadığı, birçok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Uzmanlar, oruçluyken kan vermenin orucu bozmadığı konusunda hemfikirdir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da görüşü bu yöndedir. Kan vermenin orucu bozmamasının sebebi, kanın besin olarak kabul edilmemesidir. Orucu bozan unsurlar, ağızdan veya burundan herhangi bir şey yiyip içmek, kusmak, cinsel ilişkiye girmek gibi bedensel eylemlerdir. Kan vermek ise bu eylemlere dahil değildir. Peki kan verince ya da aldırınca oruç bozulur mu? Kan vermek orucu bozar mı?