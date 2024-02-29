Kademeli emeklilik çıkar mı, prim ve gün sayısı kaç olmalı? 2024 Kademeli emeklilik şartları nedir?

Emeklilik, her çalışanın hayatında önemli bir kilometre taşıdır; uzun yıllar süren emeğin sonunda, hayatın yeni bir evresine geçişi simgeler. Türkiye'de, emeklilik konusu son zamanlarda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile yeniden gündemin zirvesine oturdu. Bu düzenleme, belirli kriterleri karşılayan bireylere, standart emeklilik yaşının altında emeklilik imkanı sunarak geniş bir kesimin ilgisini çekti. Ancak, EYT düzenlemesinden faydalanamayan vatandaşlar için alternatif olarak sunulan kademeli emeklilik sistemi, toplumun farklı kesimlerinden büyük bir beklenti ve umut topluyor. Peki kademeli emeklilik şartları nedir? Prim ve gün sayısı kaç olmalı? Kademeli emeklilik çıkar mı? İşte detaylar...
Kademeli emeklilik, çalışanların yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı gibi belirli kriterleri yerine getirmeleri durumunda, emeklilik sürecine adım adım ve esnek bir şekilde geçmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, bireylerin emekliliklerini daha planlı ve esnek bir şekilde yönetebilmelerine, emeklilik sonrası dönemde de çalışmaya devam ederek gelirlerini artırma fırsatı bulmalarına olanak tanır. Kademeli emeklilik sisteminden yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı temel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar genellikle çalışma süresi, yaş ve prim gün sayısına odaklanır. Sistemin özü, çalışanların belirli bir yaşa gelmeleri ve yeterli hizmet süresi ile prim gün sayısına ulaşmaları üzerine kuruludur. Ancak, bu şartlar konuyla ilgili mevzuat ve düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir. Peki kademeli emeklilik şartları nedir? Prim ve gün sayısı kaç olmalı? Kademeli emeklilik çıkar mı? İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, Bağ-Kur'luların prim gün sayısı 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülebilir. Bu değişiklik, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve vatandaşları mümkün olduğunca çalışma hayatında tutmak amacıyla gündeme geldi.
Kademeli emeklilikle ilgili net bir tarih verilmese de, bu konuda vatandaşların beklentisi yüksek. SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmaksızın, erken emekliliğin önünü açacak bu düzenlemenin, yakın zamanda gündeme gelmesi bekleniyor.