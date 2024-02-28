Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge ne oldu? 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı? TORBA YASA MADDELERİ İÇERİĞİ 2024

2024 yılı, Türkiye için ekonomik ve sosyal politikaların yeniden şekillendiği bir dönemi ifade ediyor. Bu dönemin öncüsü olarak görülen yeni torba yasası, vatandaşların günlük yaşamlarını doğrudan etkileyecek bir dizi düzenlemeyi barındırıyor. Emeklilikten sağlık hizmetlerine, prim desteklerinden eğitim reformlarına kadar birçok alanda getirilecek yenilikler bu yasayla masaya yatırılıyor. Vatandaşların uzun zamandır beklediği, özellikle emeklilik şartları, prim desteği ve 3600 ek gösterge gibi konular bu yeni düzenlemenin odak noktaları arasında bulunuyor. Bu bağlamda, 2. Torba Yasası'nın Meclis'ten geçip geçmediği, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge ile ilgili son durum ne olduğu merak konusu olmaya devam ediyor. Peki kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge ne oldu? 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı?