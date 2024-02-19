Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı? TORBA YASA MADDELERİ 2024

Torba yasa, ekonomiye yönelik düzenlemelerle vatandaşların hayatını doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlanacağı üzere, 84 maddelik bu yasanın 55 maddesi daha önce onaylanmıştı. Şimdi ise gözler, kalan maddelerin Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesine çevrildi. Özellikle kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği ve SSK Bağ-Kur prim eşitlemesi gibi konular, vatandaşların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Bu bağlamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları büyük bir önem taşıyor.