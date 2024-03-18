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İstanbul Marmaray Durak Haritası, Hat Güzergahı, Ücretleri ve Tren Saatleri - 2024 Marmaray Durakları İsimleri

Marmaray, Avrupa ve Asya kıtalarını Halkalı'dan Gebze'ye uzanan 43 duraklık bir hattıyla birleştiriyor. Bu etkileyici ulaşım ağı, kesintisiz bir geçiş sağlayarak şehrin iki yakasını adeta bir araya getiriyor ve İstanbul'un ulaşım altyapısında hayati bir role sahip oluyor. Yüksek taşıma kapasitesi ve hızlı servisi sayesinde Marmaray, İstanbulluların günlük yaşamında vazgeçilmez bir seçenek haline gelmiştir. Önemli noktaları birbirine bağlayan bu sistem; Halkalı, Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci, Gebze gibi kilit merkezler üzerinden geçerek, şehir içi ulaşımda büyük bir kolaylık ve zaman tasarrufu sunuyor. Marmaray'ın güzergahı, İstanbul'un en işlek noktalarını kapsayarak, vatandaşların şehir içindeki seyahatlerini daha verimli ve konforlu hale getiriyor.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 11:06 Güncelleme 18 Mart 2024, 11:07
İstanbul Marmaray Durak Haritası, Hat Güzergahı, Ücretleri ve Tren Saatleri - 2024 Marmaray Durakları İsimleri 1

Marmaray'ın sunduğu geniş istasyon yelpazesi, vatandaşların İstanbul içindeki seyahatlerini kolaylaştırıyor. Halkalı ve Gebze arasındaki geniş hat üzerinde yer alan duraklar arasında; Bakırköy, Bostancı, Pendik, Kartal ve Küçükçekmece gibi şehrin yoğun noktaları bulunuyor. Bu duraklar, hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki vatandaşlara hizmet vererek, şehir içi ulaşımı daha erişilebilir hale getiriyor.

İstanbul Marmaray Durak Haritası, Hat Güzergahı, Ücretleri ve Tren Saatleri - 2024 Marmaray Durakları İsimleri 2

2024 Marmaray Durak İsimleri ve Önemli Noktalar

  1. Halkalı İstasyonu
  2. Mustafa Kemal İstasyonu
  3. Küçükçekmece İstasyonu
  4. Florya İstasyonu
  5. Yeşilköy İstasyonu
  6. Ataköy İstasyonu
  7. Bakırköy İstasyonu
  8. Zeytinburnu İstasyonu
  9. Yenikapı İstasyonu
  10. Sirkeci İstasyonu
  11. Üsküdar İstasyonu
  12. Gebze İstasyonu

Bu istasyonlar, İstanbul'un en işlek ve önemli bölgelerine kolay erişim sağlayarak, günlük yaşamı kolaylaştırıyor.

İstanbul Marmaray Durak Haritası, Hat Güzergahı, Ücretleri ve Tren Saatleri - 2024 Marmaray Durakları İsimleri 3

Zeytinburnu-Pendik ve Ataköy-Pendik Hatları

Zeytinburnu ve Pendik arasında seyahat etmek isteyen vatandaşlar için, Zeytinburnu İstasyonu'ndan Pendik İstasyonu'na kadar olan hat, kesintisiz bir ulaşım alternatifi sunuyor. Benzer şekilde, Ataköy İstasyonu'ndan başlayıp Pendik İstasyonu'nda son bulan rota da, şehrin farklı noktaları arasında hızlı geçiş yapma imkanı veriyor.

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