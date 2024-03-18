İstanbul Marmaray Durak Haritası, Hat Güzergahı, Ücretleri ve Tren Saatleri - 2024 Marmaray Durakları İsimleri

Marmaray, Avrupa ve Asya kıtalarını Halkalı'dan Gebze'ye uzanan 43 duraklık bir hattıyla birleştiriyor. Bu etkileyici ulaşım ağı, kesintisiz bir geçiş sağlayarak şehrin iki yakasını adeta bir araya getiriyor ve İstanbul'un ulaşım altyapısında hayati bir role sahip oluyor. Yüksek taşıma kapasitesi ve hızlı servisi sayesinde Marmaray, İstanbulluların günlük yaşamında vazgeçilmez bir seçenek haline gelmiştir. Önemli noktaları birbirine bağlayan bu sistem; Halkalı, Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci, Gebze gibi kilit merkezler üzerinden geçerek, şehir içi ulaşımda büyük bir kolaylık ve zaman tasarrufu sunuyor. Marmaray'ın güzergahı, İstanbul'un en işlek noktalarını kapsayarak, vatandaşların şehir içindeki seyahatlerini daha verimli ve konforlu hale getiriyor.