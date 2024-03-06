İstanbul, Ankara, İzmir 2024 pide fiyatları kaç TL? Ramazan pidesi kaç TL oldu 2024? Yumurtalı ve sade pide il il fiyat listesi...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, sofraların vazgeçilmez lezzeti pide de merak konusu olmaya başladı. 2024 Ramazan pidesi fiyatı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. Pide fiyatının belirlenmesinde un, maya, işçilik ve diğer girdi maliyetleri göz önünde bulunduruldu. Fırıncılar Federasyonu, pide fiyatlarının her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayına özel olarak makul bir seviyede tutulmasına özen gösterdi. Peki İstanbul, Ankara, İzmir 2024 pide fiyatları kaç TL? Ramazan pidesi kaç TL oldu 2024? Yumurtalı ve sade pide il il fiyat listesi...