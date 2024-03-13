İmsak vakti ne zaman? İMSAK VAKTİ NEDİR? Sabah ezanı ile arasındaki fark ne? İşte il il imsak vakitleri...

Ramazan ayı, mübarek günleri, bereketi ve maneviyatıyla bir kez daha kapımızı çalıyor. Bu kutsal ayda oruç tutmak için sahur ve imsak vakitlerini bilmek büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsak vakitleri ile Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımız, sahur için erken saatlerde kalkacak ve oruçlarını tutmaya başlayacaklar. İmsak vakitleri, sabah namazının başlangıcını belirleyen ve oruç tutacak olan müminlerin sahura kalkıp niyetlenmeleri için son zamanı işaret eder. Türkiye genelindeki imsak vakitlerinin her şehir için farklılık gösterdiği bu özel dönemde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sağladığı bilgilere göre hareket etmek, oruç ibadetini doğru vakitlerde yerine getirmek için büyük önem taşıyor. Peki İmsak vakti ne zaman? İMSAK VAKTİ NEDİR? Sabah ezanı ile arasındaki fark ne? İşte il il imsak vakitleri...