Ramazan ayı, mübarek günleri, bereketi ve maneviyatıyla bir kez daha kapımızı çalıyor. Bu kutsal ayda oruç tutmak için sahur ve imsak vakitlerini bilmek büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsak vakitleri ile Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımız, sahur için erken saatlerde kalkacak ve oruçlarını tutmaya başlayacaklar. İmsak vakitleri, sabah namazının başlangıcını belirleyen ve oruç tutacak olan müminlerin sahura kalkıp niyetlenmeleri için son zamanı işaret eder. Türkiye genelindeki imsak vakitlerinin her şehir için farklılık gösterdiği bu özel dönemde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sağladığı bilgilere göre hareket etmek, oruç ibadetini doğru vakitlerde yerine getirmek için büyük önem taşıyor. Peki İmsak vakti ne zaman? İMSAK VAKTİ NEDİR? Sabah ezanı ile arasındaki fark ne? İşte il il imsak vakitleri...
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar için imsak vakiti büyük bir önem taşımaktadır. İmsak, sahur sonrası sabah ezanıyla birlikte yeme ve içmeyi bırakma zamanını işaret eder. Kelime anlamıyla "tutmak" veya "bir şeyden el çekmek" olan imsak, oruç tutacak kişilerin gün boyunca yiyecek ve içeceklerden uzak durmalarını sağlar.
İmsak, İslamiyet öncesi dönemlerde de kullanılan ve nefsine hakim olma, bir şeyi yapmamak anlamına gelen bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. İslamiyet'in getirdiği anlam ve uygulamalarla birlikte imsak, özellikle Ramazan ayında oruç tutacak olan Müslümanların, sahur yaparak gün boyu sürecek olan açlık ve susuzluk durumuna hazırlandıkları vakit olarak belirlenmiştir.
İmsak ve Sabah Ezanı Arasındaki Fark
İmsak ve sabah ezanı, birbirleriyle sıkı sıkıya bağlantılı olmakla birlikte tamamen aynı anlamlara gelmez. İmsak vakti, gecenin son bulduğu ve sabah namazı vaktinin başladığı anı ifade eder. Bu vaktin girmesiyle birlikte oruç tutacak bireyler, yeme ve içme gibi bazı temel ihtiyaçlardan vazgeçerler. Öte yandan, sabah ezanı, imsak vaktinden yaklaşık 30 ya da 45 dakika sonra okunur ve sabahın başlangıcını simgeler.