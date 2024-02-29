İlk evim kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimler başvurabilir? İlk evim kredisi 2024 başvuru şartları ödeme planı nasıl olacak?

Türkiye'deki ev sahibi olma hayalini kuran vatandaşlar için büyük bir fırsat kapısı aralanıyor. Hükümet, konut sahibi olmayı kolaylaştırmak ve vatandaşları bu önemli adımda desteklemek amacıyla, dikkat çekici bir kredi teklifi sunuyor. Yüzde 1.20 gibi rekabetçi bir faiz oranı ile sunulan bu yeni kredi paketi, özellikle ilk defa ev alacak kişiler için hazırlanmış durumda. Bu teklif ile ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirme şansı artarken, konut alımını daha erişilebilir bir seviyeye taşıyarak pek çok kişinin ev sahibi olma yolundaki engelleri azaltmayı hedefliyor. Peki, bu yeni kredi paketi ne zaman hayata geçirilecek, başvuru şartları neler ve ödeme planı nasıl olacak? Düşük faizli ilk evim kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimler kredi alabilir? İşte, detaylar...