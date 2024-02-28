İlk evim kredisi 2024 başvuru şartları ödeme planı nedir? İlk evim kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimler başvurabilir?

Türkiye'de ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar için sevindirici bir gelişme yaşanıyor. Hükümet, konut edinme sürecini kolaylaştırmak ve bu süreçteki vatandaşları desteklemek amacıyla, göz kamaştırıcı bir kredi teklifi sunuyor. Bu yeni teklif, yüzde 1.20 gibi dikkat çekici bir faiz oranı ile ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirme şansını artırıyor. Özellikle ilk defa ev alacak kişilere yönelik hazırlanan bu kredi paketi, konut alımını daha ulaşılabilir bir seviyeye taşıyarak, birçok kişinin ev sahibi olma yolundaki engellerini azaltmayı hedefliyor. Piyasadaki diğer oranlarla karşılaştırıldığında oldukça rekabetçi olan yüzde 1.20 faiz oranı, alıcılar için maliyeti düşürürken, konut piyasasını hareketlendirme ve inşaat sektörünü destekleme yönünde de önemli bir adım oluşturuyor. Peki, bu yeni kredi paketi ne zaman hayata geçirilecek, başvuru şartları neler ve ödeme planı nasıl olacak? Düşük faizli ilk evim kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimler kredi alabilir? İşte, detaylar...