İlk evim kredisi 2024 başvuru şartları ödeme planı nasıl olacak? İlk evim kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimler başvurabilir?

Türkiye'de ev sahibi olma hayali kuranlar için eşsiz bir fırsat! Hükümet, konut sahibi olmayı kolaylaştırmak ve vatandaşları bu önemli adımda desteklemek için yüzde 1.20 faiz oranlı dikkat çekici bir kredi paketi sunuyor. Özellikle ilk defa ev alacak kişiler için hazırlanan bu yeni teklif, ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için büyük bir şans. Peki, bu yeni kredi paketi ne zaman hayata geçirilecek, başvuru şartları neler ve ödeme planı nasıl olacak? Düşük faizli ilk evim kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimler kredi alabilir? İşte, detaylar...