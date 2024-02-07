Hafta sonlarının kaçamak adresi! Ailesini alan, mangalını alan buraya gidiyor! Hem de bedava

1 Balıkesir, doğal güzellikleri ve geniş yeşil alanlarıyla, piknik ve mangal tutkunları için ideal mekanlara sahip. Hafta sonlarını değerlendirmek, aile ve arkadaşlarla kaliteli zaman geçirmek isteyenler için Balıkesir'de tercih edebilecekleri birçok piknik ve mangal alanı bulunuyor. Türkiye'nin dört bir yanında sevilen mangal aktivitesi, Balıkesir'de de popülerliğini koruyor. Şimdi, Balıkesir'deki iki popüler piknik ve mangal alanına daha yakından bakalım.

2 Değirmen Boğazı Piknik Alanı Balıkesir-Bursa karayolu üzerinde yer alan Değirmen Boğazı Piknik Alanı, doğaseverlerin uğrak noktalarından biri. Geniş ve yeşil alanlarıyla dikkat çeken bu piknik alanı, aileler ve arkadaş grupları için mangal yapmanın yanı sıra, doğayla baş başa kaliteli zaman geçirmek için de ideal. Bu alanda, piknik yapmak isteyenler için gerekli tüm imkanlar mevcut. Aynı zamanda, Değirmen Boğazı'nın eşsiz manzarası, ziyaretçilerine huzurlu bir gün geçirme fırsatı sunuyor.