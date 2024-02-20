GÜNCEL SON DEPREMLER 20 Şubat 2024: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

GÜNCEL SON DEPREMLER: Türkiye'nin jeolojik yapısı, ülkeyi dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biri haline getiriyor. Bu durum, Türkiye'nin dört bir yanında, günün her saati, çeşitli büyüklüklerde depremlerin yaşanmasına neden oluyor. Her ne kadar bazı depremler küçük çapta olup günlük yaşantımızda hissedilmeseler de, ülkenin deprem izleme merkezleri olan AFAD ve Kandilli Rasathanesi, bu depremleri anlık olarak kaydedip raporluyor. 20 Şubat günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan depremler, yine bu kurumların anlık verileriyle kayıt altına alındı. Malatya ve İzmir, bu tarihte birden fazla depremle sarsıldı; Kahramanmaraş'ta ise 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.