GÜNCEL SON DEPREMLER 20 Şubat 2024: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

2

20 Şubat Depremleri

20 Şubat'ta Malatya ve İzmir'de yaşanan depremler, bölge halkını tedirgin ederken, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem de dikkatleri üzerine çekti. Her ne kadar büyük bir yıkıma yol açmamış olsa da, bu depremler, Türkiye'nin her an depremle karşı karşıya olduğunu ve her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlatıyor.