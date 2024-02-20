Gözler oradaydı! 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı? Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge! TORBA YASA MADDELERİ 2024

TORBA YASA MADDELERİ 2024: Torba yasa, ekonomiye yönelik önemli düzenlemeler içeriyor. Vatandaşların hayatını doğrudan etkileyecek bu düzenlemeler, özellikle emeklilik, prim desteği ve ek gösterge gibi konularda önemli adımların atılmasını öngörüyor. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda önemli ipuçları veriyor. Peki 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı? Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge ne oldu?
Torba yasa, ekonomiye yönelik düzenlemelerle vatandaşların hayatını doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlanacağı üzere, 84 maddelik bu yasanın 55 maddesi daha önce onaylanmıştı. Şimdi ise gözler, kalan maddelerin Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesine çevrildi. Özellikle kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği ve SSK Bağ-Kur prim eşitlemesi gibi konular, vatandaşların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Bu bağlamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları büyük bir önem taşıyor.
Torba yasanın en çarpıcı gündem maddelerinden biri, ev hanımlarına emeklilik olanağı sağlayacak düzenleme. Bu kapsamda, ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği sağlanacak ve isteğe bağlı sigorta sistemi kurularak emeklilik hakkı tanınacak. Devletin, prim ödemelerinin üçte birini karşılaması da gündemde.
Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği adına, SSK ve Bağ-Kur prim ödeme gün sayılarının eşitlenmesi üzerinde duruluyor. Bu düzenleme, 9000 gün olan prim ödeme süresinin 7200 güne indirilmesini öngörüyor. Böylece, vatandaşların çalışma hayatında daha uzun süre kalabilmesi hedefleniyor.