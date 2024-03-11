Gebze'de oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? GEBZE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024! 2024 Ramazan İmsakiyesi

Ramazan ayının müjdesiyle birlikte, Gebze'nin sokakları, mahalleleri ve evleri, bu manevi ayın getirdiği huzur ve bereketle dolup taşıyor. Her yıl olduğu gibi, Gebze'de yaşayan vatandaşlar da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, iftar ve sahur vakitlerine özel bir ilgi gösteriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiye bilgileri, Ramazan ayının bu önemli zaman dilimlerini belirlemede kılavuz rolü üstleniyor. Gebze'deki iftar ve sahur vakitleri, bölgede yaşayan herkes için günün en merak edilen anlarını oluşturuyor. İşte, Gebze iftar ve sahur vaktiyle ilgili merak edilen detaylar...