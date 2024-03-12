Gebze İftar Vakti (İmsakiye) - İftar Saati 2024, Diyanet Sahur Saatleri, İmsak, Teravih Saat Kaçta Başlıyor?

Ramazan ayının müjdesiyle birlikte, Gebze'nin sokakları, mahalleleri ve evleri, bu manevi ayın getirdiği huzur ve bereketle dolup taşıyor. Her yıl olduğu gibi, Gebze'de yaşayan vatandaşlar da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, iftar ve sahur vakitlerine özel bir ilgi gösteriyorlar. Gebze imsakiye 2024 sayfamızda Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile Gebze iftar vakti ve saati ne zaman, iftara ne kadar kaldı, Gebze imsak saat kaçta ve Gebze sahur vakti kaçta bitiyor ile birlikte teravih namazı vakti saat kaçta başlıyor ilçelerin imsak (sahur saatleri ve vakitleri) bilgileri yer alıyor."