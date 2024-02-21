Eve, Aileye, Bebeklere Peygamber Efendimizin Nazar Duası Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı: NAZAR DUASI

Nazar Duası: Kötü Enerjilere Karşı Manevi Bir Kalkan... Nazar, yüzyıllardır pek çok kültürde var olan ve insanların kötü niyetli bakışları ile kıskançlık duygularından kaynaklanan zararlı etkilere inanılan bir kavramdır. Özellikle bebekler, hamile kadınlar ve başarıları ile ön plana çıkan bireyler gibi savunmasız veya dikkat çeken kişilerin nazara daha çok maruz kaldığı düşünülmektedir. Bu inanış, kötü enerjilerin ve olumsuz düşüncelerin, hedef aldıkları kişilere fiziksel ya da psikolojik zararlar verebileceği fikrine dayanır. Kötü niyet ve kıskançlık, enerji formunda dışa vurduğunda, hedef kişinin enerji alanında dengesizliklere ve huzursuzluklara yol açabilir. Bu nedenle, nazardan korunmak için çeşitli yöntemler arayışı içinde olunur. Eve, aileye, bebeklere peygamber efendimizin nazar duası okunuşu, arapça yazılışı ve türkçe anlamı sayfamızda.