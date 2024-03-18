Ev hanımlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge... Bağ-Kur prim günü 7200’e düştü mü, yasalaştı mı? Torba yasada son gelişmeler madde nadde listelendi

Türkiye'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son zamanlarda yaptığı duyuru, esnaf ve Bağ-Kurlu bireyler arasında büyük bir memnuniyet ve heyecan uyandırdı. Yıllarca süren beklentiler ve yoğun talepler sonucu, Bakan Işıkhan, Bağkur kapsamındaki prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e indirilmesine dair kritik bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini açıkladı. Bu önemli adım, sayısız esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaş için erken emeklilik yolunu açarak, onların bu uzun süredir devam eden hayalini gerçeğe dönüştürme potansiyeline sahip. Bu düzenleme, prim gün sayısındaki azalma sayesinde pek çok kişinin emekliliğe daha erken bir tarihte kavuşabilmesine imkan tanıyacak. Bu değişiklik, esnaf ve Bağ-Kurlu topluluğunun yüzlerini güldüren bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Peki "Bağkur 7200 prim ne zaman yasalaşacak?" sorusu ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Bağkur prim gün sayısı 7200'e düştü mü? İşte esnafa erken emeklilikte son durum gelişmeleri!