E-Devlet Emeklilik Başvurusu Online Nasıl Yapılır? E-Devlet Emeklilik Başvurusu Ne Zaman, Kaç Günde Sonuçlanır?

Emeklilik, uzun yıllar boyunca çalışmanın ve emeğin karşılığını alma hayali olarak özetlenebilir. Bu hayalinize ulaşmak için belirli şartları yerine getirmeniz ve gerekli başvuruları yapmanız gerekir. Neyse ki günümüzde e-Devlet sistemi sayesinde birçok işlemi evden kolayca yapabiliyoruz. Emeklilik başvurusu da bu kolay işlemlerden biridir. Peki e-devlet emeklilik başvurusu online nasıl yapılır, ne zaman, kaç günde sonuçlanır? İşte tüm detaylar...
SGK üzerinden yapılan başvurular artık e-Devlet ile birleşti. Böylece, emekli olmak isteyenler internet üzerinden kolayca başvurabilirler. Emekli olma şartlarını taşıyanlar, e-Devlet şifresi ile sisteme girip, menüden başvuru yapabilirler.
Emeklilik için başvuru tarihi çok önemlidir. Çünkü, emeklilik aylığınız bu tarihe göre bağlanır. Bu yüzden geç kalmamak lazım. Başvuru, SGK bürolarına giderek veya e-Devlet üzerinden yapılabilir. e-Devlet sitesine girip, emeklilik başvurusu yazmak yeterli.
E-Devlet'te, Gelir ve Aylık Talep Belgesi için SGK linkine tıkladıktan sonra, yeni başvuru linkine tıklayıp online başvurunuzu yapabilirsiniz.