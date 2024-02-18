Doğum yılına göre hangi burçsun? 1981-2009 arası olanlar dikkat! Maymun, köpek, tavşan, at, fare...

Çin astroloji geleneğine göre, kişinin doğduğu yıl, onun kişilik özellikleri ve yaşamındaki çeşitli yönler üzerinde derin bir etki yaratabilir. Bu eski bilgelik, 12 zodyak hayvanı etrafında dönüyor ve her bir hayvanın kendine has özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri bulunuyor. Bu zodyak hayvanları, bireylerin karakterlerini, davranış biçimlerini ve hatta kaderlerini şekillendirmede önemli bir rol oynar. Çin astrolojisi, insanların doğalarını ve hayatlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olacak zengin bir içgörü kaynağı sağlar.
Çin astrolojisi köklü bir geçmişe ve zengin bir kültürel mirasa sahip. Batı astrolojisinden farklı olarak, bu sistem insanı 12 hayvan sembolüyle tanımlıyor ve kişilik özelliklerini bu sembollere göre sıralıyor. Çin takvimi, Ay'ın fazlarına dayanarak düzenlenmiş olup kişinin burcunu belirlemek için Güneş takvimine göre daha farklı bir yaklaşım sergiliyor. Her bir hayvan sembolü kişilik özelliklerinden kader çizgilerine kadar bir dizi karakteristik özelliği temsil ediyor.
2009 - Öküz burcu: Güçlü, sabırlı, güvenilir, inatçı
2008 - Fare burcu: Zeki, yaratıcı, çalışkan, tutumlu