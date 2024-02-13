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Doğada dehşet veren anlar: Dev kertenkele çıngıraklı yılanı tek hamlede mideye indirdi

Meksika'nın büyüleyici doğasında kaydedilen ve YouTube üzerinde milyonlarca kişi tarafından izlenen bir video, doğanın vahşi ve acımasız yüzünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Bu videoda, doğanın en korkulan yırtıcılarından biri olan çıngıraklı yılanın, beklenmedik bir şekilde avcı konumundan av konumuna geçişi şaşırtıcı bir olaya sahne oldu. Varanus cinsine ait etkileyici bir monitör kertenkele, bu seferki öğle yemeğini çıngıraklı yılan olarak belirledi.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 10:33 Güncelleme 13 Şubat 2024, 10:43
Doğada dehşet veren anlar: Dev kertenkele çıngıraklı yılanı tek hamlede mideye indirdi 1

Bu video, doğanın vahşi ve acımasız gerçekliğini gözler önüne seriyor. Vahşi doğada hayatta kalmak için her canlının avcı veya av olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Doğada dehşet veren anlar: Dev kertenkele çıngıraklı yılanı tek hamlede mideye indirdi 2

Korkunç Avın Adım Adım Görüntüleri:

Hedef Belirlendi: Varanus Obor olarak da bilinen dev kertenkele, öğle yemeği için ideal bir av olan çıngıraklı yılanı seçti. Keskin bakışları ile avını tespit eden kertenkele, sessiz ve dikkatli bir şekilde yaklaşmaya başladı.

Doğada dehşet veren anlar: Dev kertenkele çıngıraklı yılanı tek hamlede mideye indirdi 3

Takip Başladı: Dev kertenkele, avını takip etmeyi sürdürdü. Çalılıkların arasından ve kayaların üzerinden ustalıkla ilerleyen kertenkele, avını gafil avlamak için mükemmel bir pozisyon aldı.

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