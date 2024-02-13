Doğada dehşet veren anlar: Dev kertenkele çıngıraklı yılanı tek hamlede mideye indirdi

Meksika'nın büyüleyici doğasında kaydedilen ve YouTube üzerinde milyonlarca kişi tarafından izlenen bir video, doğanın vahşi ve acımasız yüzünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Bu videoda, doğanın en korkulan yırtıcılarından biri olan çıngıraklı yılanın, beklenmedik bir şekilde avcı konumundan av konumuna geçişi şaşırtıcı bir olaya sahne oldu. Varanus cinsine ait etkileyici bir monitör kertenkele, bu seferki öğle yemeğini çıngıraklı yılan olarak belirledi.