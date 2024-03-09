Deprem haritası: 9 Mart 2024 Kandilli - AFAD SON DAKİKA DEPREM - Anlık deprem, artçı deprem az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 'nin sağladığı anlık bilgilendirmeler, vatandaşların bilinçlenmesi ve olası bir büyük depreme karşı hazırlıklı olmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Deprem çantalarının hazırlanması, binaların deprem yönetmeliklerine uygun inşa edilmesi ve acil durum planlarının yapılması, bu hazırlıkların başında gelmektedir.

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Akdeniz'de 3.5'lik Deprem!

Sabaha karşı saat 04.40'ta Akdeniz'de meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, 53 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, Antalya, Mersin ve Muğla gibi illerde hissedildi. Yetkililerden ilk bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.

Manisa ve Sivas'ta da Depremler!

Manisa Gördes'te sabah 05.11'de 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı şekilde, sabaha karşı Sivas'ta da 2.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Her iki depremde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.