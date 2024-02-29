Çalışma ne aşamada: BAĞ-KUR 7200 prim günü en son durum! Bağkur 7200 Meclis’ten geçti mi? BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi?

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, emeklilik ile ilgili bu reformun yanı sıra, ilerleyen dönemlerde de benzeri yeniliklerin devam edeceği belirtiliyor. Bakan Işıkhan, "Bu vaadimizi yerine getireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz" diyerek, esnafın yüzünü güldürecek bu değişikliğin altını çiziyor. Halihazırda 3 milyon civarında Bağ-Kur'lu bulunmaktadır ve yapılacak reform ile bu kişilerin yaklaşık bir üçte birinin prim gün şartı düşürülecek. Küçük esnaf kapsamına girenlerin belirlenmesinde 10 ve altı personel çalıştıran işletmeler esas alınacak. Bu düzenleme, bakkal, kasap, berber, kuaför ve tamirci gibi meslek gruplarını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.