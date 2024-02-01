Bir tanesi ateş pahası! Kiloyla değil taneyle satılıyor! 36 ay önce dikti şimdi para basıyor

Antalya, Kumluca ilçesinde Ertan Parçaoğlu isimli bir çiftçinin başarı hikayesi, mango yetiştiriciliğinin kazanç potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Önceleri domates üretimi için kullanılan dört dönümlük bir alan, bugünlerde mango serası olarak büyük bir kazanç kapısına dönüştürülmüş durumda. Ertan Bey'in bu dönüşüm sürecindeki tecrübeleri, meyve yetiştiriciliğindeki fırsatları ve bu alandaki başarıya ulaşmanın yollarını gösteriyor.