Bir tanesi ateş pahası! Kiloyla değil taneyle satılıyor! 36 ay önce dikti şimdi para basıyor

Antalya, Kumluca ilçesinde Ertan Parçaoğlu isimli bir çiftçinin başarı hikayesi, mango yetiştiriciliğinin kazanç potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Önceleri domates üretimi için kullanılan dört dönümlük bir alan, bugünlerde mango serası olarak büyük bir kazanç kapısına dönüştürülmüş durumda. Ertan Bey'in bu dönüşüm sürecindeki tecrübeleri, meyve yetiştiriciliğindeki fırsatları ve bu alandaki başarıya ulaşmanın yollarını gösteriyor.
Ertan Parçaoğlu, 3 yıl önce serasındaki domatesleri söküp yerine mango fidanları dikti. Yaklaşık 300 adet mango fidanı ekilen bu serada, ağaçlar iki yaşına geldiğinde meyve vermeye başladı. Bu yıl üç yaşına giren mango fidanları, ortalama 15 kilogram meyve üretimine ulaştı.
Mango meyvesinin kilosu, 150 TL'den satılıyor. Ancak bu iş, yüksek maliyet ve sabır gerektiriyor. Parçaoğlu, yeni kurduğu 4 dönümlük seraya mango ekimi için yaptığı 250 bin TL'lik yatırımın 5 yıl içinde geri dönüşünü bekliyor. Mango fidanlarının tanesi 500 ile 1000 TL arasında değişen fiyatlarda satılıyor.
Mango meyvesi, 10 ile 150 yaş arasında en verimli dönemini yaşıyor. Mango ağacının 300 yıl kadar yaşayabildiği ve 10 yaşındayken yılda 50 kilogram meyve verebildiği biliniyor.