BAĞKUR 7200 SON DURUM: 7200 Gün Emeklilik Şartları Neler, Esnafa Erken Emeklilik Ne Zaman? Bağkur 7200 Meclis’ten Geçti Mi?

1 BAĞKUR 7200 SON DURUM: Bağ-Kur 7200 prim günü düşürülmesi, esnafın ve küçük işletme sahiplerinin uzun zamandır beklediği bir düzenleme. Çalışmaların devam ettiği ve seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirileceği konusunda Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar, bu düzenlemenin öneminin altını çiziyor. Erken emeklilik, esnafın ekonomik ve sosyal hayatına olumlu katkılar sağlayacak, yaşam kalitesini artıracak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

2 Bağ-Kur Prim Gün Sayısı Düşüyor mu? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların 9000 olan prim ödeme gün sayısının 7200'e düşürülmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu düzenleme, esnafın daha erken emeklilik imkanına kavuşmasını sağlayacak bir adım olarak görülüyor. Bakan Işıkhan, seçim öncesinde verilen bu sözün mutlaka yerine getirileceğini ifade etti.