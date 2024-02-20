BAĞKUR 7200 SON DURUM: 7200 Gün Emeklilik Şartları Neler, Esnafa Erken Emeklilik Ne Zaman? Bağkur 7200 Meclis’ten Geçti Mi?

BAĞKUR 7200 SON DURUM: Esnafın erken emekliliğe kavuşmasını sağlayacak önemli bir gelişme, günümüzde ekonomik ve sosyal politikaların merkezinde yer alıyor. Bağ-Kur 7200 prim günü düşürülmesi, esnaf ve küçük işletme sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu yazıda, Bağ-Kur 7200 ile ilgili son gelişmeleri, açıklamaları ve bu düzenlemenin ne zaman yasalaşacağına dair bilgileri bulacaksınız. Peki, Esnafa erken emeklilik ne zaman çıkacak? Bağ-Kur 7200 prim çıktı mı, Meclis'ten geçti mi?
BAĞKUR 7200 SON DURUM: Bağ-Kur 7200 prim günü düşürülmesi, esnafın ve küçük işletme sahiplerinin uzun zamandır beklediği bir düzenleme. Çalışmaların devam ettiği ve seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirileceği konusunda Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar, bu düzenlemenin öneminin altını çiziyor. Erken emeklilik, esnafın ekonomik ve sosyal hayatına olumlu katkılar sağlayacak, yaşam kalitesini artıracak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların 9000 olan prim ödeme gün sayısının 7200'e düşürülmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu düzenleme, esnafın daha erken emeklilik imkanına kavuşmasını sağlayacak bir adım olarak görülüyor. Bakan Işıkhan, seçim öncesinde verilen bu sözün mutlaka yerine getirileceğini ifade etti.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak, şu anda 2 milyon emekli bu düzenlemeden faydalanmaktadır. Bağ-Kur'lular ise daha önce 9000 prim günü şartı nedeniyle bu yasadan yararlanamamıştı. Yeni düzenleme ile Bağ-Kur'luların da erken emeklilik fırsatından faydalanması hedefleniyor.