Bağkur 7200 Meclis’ten geçti mi? BAĞ-KUR 7200 prim günü en son durum! BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi?

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal dokusunda temel bir taş olarak yer alan esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları, ülkenin dört bir yanında, farklı sektörlerde gösterdikleri faaliyetlerle ekonomiyi canlı tutmanın yanı sıra, toplumsal yaşamın da vazgeçilmez unsurları arasında yer alır. Kendi işlerinin patronu olan bu çalışkan bireyler, ülke ekonomisine katkılarıyla bilinirken, aynı zamanda sosyal hayata da önemli değerler katmaktadır. Ancak, sürekli değişen piyasa koşulları, ekonomik dalgalanmalar ve yoğun çalışma temposu gibi zorluklarla mücadele ederken, emeklilik hayalleri, onlar için çalışma hayatının zorluklarından bir nebze olsun uzaklaşabilecekleri, huzurlu bir limanın kapısını aralar. Peki BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis'ten geçti mi?
Mevcut koşullar altında, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için gereken 9000 prim gün sayısı, bu yeni düzenleme ile 7200 güne indirilmesi teklifi, esnaf ve kendi işini yürüten bireyler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu değişiklik, yüz binlerce insanın daha erken bir zamanda emeklilik hayallerine kavuşmalarını sağlayarak, yaşam standartlarında önemli bir iyileşme vaat ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların 9000 olan prim ödeme gün sayısının 7200'e düşürülmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu düzenleme, esnafın daha erken emeklilik imkanına kavuşmasını sağlayacak bir adım olarak görülüyor. Bakan Işıkhan, seçim öncesinde verilen bu sözün mutlaka yerine getirileceğini ifade etti.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak, şu anda 2 milyon emekli bu düzenlemeden faydalanmaktadır. Bağ-Kur'lular ise daha önce 9000 prim günü şartı nedeniyle bu yasadan yararlanamamıştı. Yeni düzenleme ile Bağ-Kur'luların da erken emeklilik fırsatından faydalanması hedefleniyor.