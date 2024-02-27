Bağkur 7200 Meclis’ten geçti mi? BAĞ-KUR 7200 prim günü en son durum! BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi?

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal dokusunda temel bir taş olarak yer alan esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları, ülkenin dört bir yanında, farklı sektörlerde gösterdikleri faaliyetlerle ekonomiyi canlı tutmanın yanı sıra, toplumsal yaşamın da vazgeçilmez unsurları arasında yer alır. Kendi işlerinin patronu olan bu çalışkan bireyler, ülke ekonomisine katkılarıyla bilinirken, aynı zamanda sosyal hayata da önemli değerler katmaktadır. Ancak, sürekli değişen piyasa koşulları, ekonomik dalgalanmalar ve yoğun çalışma temposu gibi zorluklarla mücadele ederken, emeklilik hayalleri, onlar için çalışma hayatının zorluklarından bir nebze olsun uzaklaşabilecekleri, huzurlu bir limanın kapısını aralar. Peki BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis'ten geçti mi?