Bağ-Kur prim günü 7200’e düştü mü, yasalaştı mı? Ev hanımlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge... Torba yasada son gelişmeler madde nadde listelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son açıklamaları, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Uzun zamandır beklenen ve sıkça gündeme gelen bir düzenleme, nihayet somut bir adım olarak karşımıza çıktı: Bağkur prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e indirilmesi. Bu önemli değişiklik, binlerce esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşın erken emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürme potansiyeline sahip. Yıllardır süregelen mücadeleler ve talepler sonucunda gelen bu düzenleme, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşların yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Prim gün sayısındaki bu önemli düşüş, pek çok kişinin daha erken bir tarihte emekli olmasına olanak tanıyacak. Peki "Bağkur 7200 prim ne zaman yasalaşacak?" sorusu ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Bağkur prim gün sayısı 7200'e düştü mü? İşte esnafa erken emeklilikte son durum gelişmeleri!