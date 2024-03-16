Bağ-Kur prim günü 7200’e düştü mü, yasalaştı mı? Ev hanımlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge... Torba yasada son gelişmeler madde nadde listelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son açıklamaları, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Uzun zamandır beklenen ve sıkça gündeme gelen bir düzenleme, nihayet somut bir adım olarak karşımıza çıktı: Bağkur prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e indirilmesi. Bu önemli değişiklik, binlerce esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşın erken emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürme potansiyeline sahip. Yıllardır süregelen mücadeleler ve talepler sonucunda gelen bu düzenleme, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşların yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Prim gün sayısındaki bu önemli düşüş, pek çok kişinin daha erken bir tarihte emekli olmasına olanak tanıyacak. Peki "Bağkur 7200 prim ne zaman yasalaşacak?" sorusu ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Bağkur prim gün sayısı 7200'e düştü mü? İşte esnafa erken emeklilikte son durum gelişmeleri!
Bakan Işıkhan, Bağkur'lular için prim gün sayısının düşürülmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Halihazırda 9.000 gün olan prim ödeme gün sayısının, 7.200 güne düşürülmesi hedefleniyor. Bu önemli adım, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşlara erken emeklilik yolunu açmayı amaçlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşların erken emeklilik hayallerini güçlendiriyor. Prim gün sayısının 7.200'e düşürülmesi konusundaki çalışmalar devam ederken, bu değişikliğin yasalaşması sabırsızlıkla bekleniyor. Bu düzenleme, hem sosyal güvenlik sisteminin daha adil bir yapıya kavuşmasını sağlayacak hem de esnaf ve Bağ-Kurluların emeklilik haklarında önemli bir iyileştirme oluşturacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme gelen ve kamuoyunun merakla takip ettiği torba yasa, birçok önemli düzenlemeyi içeriyor. Bu yasa ile emeklilerden ev kadınlarına, devlet memurlarından Bağ-Kur'lulara kadar geniş bir kesimi etkileyen değişiklikler öngörülüyor.