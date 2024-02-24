BAĞ-KUR 7200 prim günü son dakika haberi: BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis’ten geçti mi?

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yaşamının can damarı olan esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için emeklilik, hayatlarının en önemli mihenk taşlarından biridir. Son zamanlarda gündeme gelen ve esnaf ile Bağ-Kur'lu vatandaşların erken emeklilik umutlarını yeşerten 7200 prim günü ile ilgili düzenleme, büyük bir ilgi ve merakla takip ediliyor. Mevcut durumda, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için gereken 9000 prim gün sayısının 7200 güne indirilmesi teklifi, yüz binlerce insanın hayatında olumlu bir dönüşüme neden olabilir. Bu düzenleme, esnaf ve kendi işini yürüten Bağ-Kur'lular için 5 yıl erken emeklilik imkanı sunarak, pek çok kişinin yaşam standartlarını iyileştirme potansiyeline sahiptir. Peki BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis'ten geçti mi?
BAĞ-KUR 7200 prim günü düzenlemesi, esnafa ve Bağ-Kur kapsamında çalışanlara erken emeklilik imkanı tanıyacak bir değişiklik olarak öne çıkıyor. Bu düzenleme, ilgili bireylerin daha erken yaşta emeklilik hakkı kazanmalarını sağlayarak, hem sosyal hem de ekonomik anlamda onlara büyük bir fayda sağlamayı hedefliyor. Meclis'ten geçip geçmediği konusuna gelince, bu tür düzenlemelerin yasalaşması için Meclis'teki süreçlerden geçmesi ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu sürecin son durumu, ilgili bakanlıklar ve resmi kanallar tarafından duyurulacaktır. Vatandaşların bu konudaki güncel gelişmeleri resmi haber kaynaklarından takip etmeleri önemlidir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların 9000 olan prim ödeme gün sayısının 7200'e düşürülmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu düzenleme, esnafın daha erken emeklilik imkanına kavuşmasını sağlayacak bir adım olarak görülüyor. Bakan Işıkhan, seçim öncesinde verilen bu sözün mutlaka yerine getirileceğini ifade etti.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak, şu anda 2 milyon emekli bu düzenlemeden faydalanmaktadır. Bağ-Kur'lular ise daha önce 9000 prim günü şartı nedeniyle bu yasadan yararlanamamıştı. Yeni düzenleme ile Bağ-Kur'luların da erken emeklilik fırsatından faydalanması hedefleniyor.