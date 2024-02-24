BAĞ-KUR 7200 prim günü son dakika haberi: BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis’ten geçti mi?

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yaşamının can damarı olan esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için emeklilik, hayatlarının en önemli mihenk taşlarından biridir. Son zamanlarda gündeme gelen ve esnaf ile Bağ-Kur'lu vatandaşların erken emeklilik umutlarını yeşerten 7200 prim günü ile ilgili düzenleme, büyük bir ilgi ve merakla takip ediliyor. Mevcut durumda, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için gereken 9000 prim gün sayısının 7200 güne indirilmesi teklifi, yüz binlerce insanın hayatında olumlu bir dönüşüme neden olabilir. Bu düzenleme, esnaf ve kendi işini yürüten Bağ-Kur'lular için 5 yıl erken emeklilik imkanı sunarak, pek çok kişinin yaşam standartlarını iyileştirme potansiyeline sahiptir. Peki BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis'ten geçti mi?