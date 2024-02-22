BAĞ-KUR 7200 prim günü son dakika: BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis’ten geçti mi?

BAĞ-KUR 7200 prim günü son dakika: Türkiye'nin gündeminde yer alan Bağ-Kur 7200 prim günü ile ilgili düzenleme, esnaf ve Bağ-Kur'lular tarafından yakından takip ediliyor. Mevcut durumda, Bağ-Kur sigortalılarının emekli olabilmek için gereken 9000 prim gün sayısının 7200 güne indirilmesi planlanıyor. Bu düzenleme, yüz binlerce Bağ-Kur'lunun 5 yıl erken emeklilik imkanına kavuşmasının önünü açabilir. Ancak vatandaşlar, bu değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığını ve Meclis'ten geçip geçmediğini merak ediyor. Peki BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis'ten geçti mi?
BAĞKUR 7200 SON DURUM: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konu hakkında yaptığı açıklamalar, esnafın erken emeklilik hayalini daha da yakın kıldı. Bakan Işıkhan, düzenlemenin detayları üzerinde çalışıldığını ve esnafın beklediği müjdeli haberi en kısa sürede vereceklerini ifade etti. Ancak, bu düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı ve uygulamaya ne zaman geçirileceği konusunda henüz net bir tarih verilmedi. Esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için önemli bir fırsat sunan bu düzenleme, prim gün sayısının 7200'e düşürülmesiyle, birçok kişinin daha erken yaşta emekli olabilmesini sağlayacak. Bu durum, özellikle uzun yıllardır faaliyet gösteren ancak yüksek prim günü nedeniyle emekliliği ertelemek zorunda kalan esnaflar için büyük bir avantaj olarak görülüyor. Peki BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis'ten geçti mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların 9000 olan prim ödeme gün sayısının 7200'e düşürülmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu düzenleme, esnafın daha erken emeklilik imkanına kavuşmasını sağlayacak bir adım olarak görülüyor. Bakan Işıkhan, seçim öncesinde verilen bu sözün mutlaka yerine getirileceğini ifade etti.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak, şu anda 2 milyon emekli bu düzenlemeden faydalanmaktadır. Bağ-Kur'lular ise daha önce 9000 prim günü şartı nedeniyle bu yasadan yararlanamamıştı. Yeni düzenleme ile Bağ-Kur'luların da erken emeklilik fırsatından faydalanması hedefleniyor.