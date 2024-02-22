BAĞ-KUR 7200 prim günü son dakika: BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis’ten geçti mi?

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BAĞKUR 7200 SON DURUM: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konu hakkında yaptığı açıklamalar, esnafın erken emeklilik hayalini daha da yakın kıldı. Bakan Işıkhan, düzenlemenin detayları üzerinde çalışıldığını ve esnafın beklediği müjdeli haberi en kısa sürede vereceklerini ifade etti. Ancak, bu düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı ve uygulamaya ne zaman geçirileceği konusunda henüz net bir tarih verilmedi. Esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için önemli bir fırsat sunan bu düzenleme, prim gün sayısının 7200'e düşürülmesiyle, birçok kişinin daha erken yaşta emekli olabilmesini sağlayacak. Bu durum, özellikle uzun yıllardır faaliyet gösteren ancak yüksek prim günü nedeniyle emekliliği ertelemek zorunda kalan esnaflar için büyük bir avantaj olarak görülüyor. Peki BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis'ten geçti mi?