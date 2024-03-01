BAĞ-KUR 7200 prim günü en son durum nedir? Bağkur 7200 Meclis’ten geçti mi? BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi?

Emeklilik sisteminde yapılan reformlar, küçük esnaf için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Bağ-Kur'lular için prim gün şartında yapılan iyileştirme, yaklaşık 1 milyon esnafı doğrudan etkileyecek. Prim gün şartı 9 binden 7 bin 200'e indirilerek, prim günü eksik olan ve EYT'li olarak bilinen esnaf grubu için emeklilik yolu açıldı. Peki BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis'ten geçti mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, emeklilik ile ilgili bu reformun yanı sıra, ilerleyen dönemlerde de benzeri yeniliklerin devam edeceği belirtiliyor. Bakan Işıkhan, "Bu vaadimizi yerine getireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz" diyerek, esnafın yüzünü güldürecek bu değişikliğin altını çiziyor. Halihazırda 3 milyon civarında Bağ-Kur'lu bulunmaktadır ve yapılacak reform ile bu kişilerin yaklaşık bir üçte birinin prim gün şartı düşürülecek. Küçük esnaf kapsamına girenlerin belirlenmesinde 10 ve altı personel çalıştıran işletmeler esas alınacak. Bu düzenleme, bakkal, kasap, berber, kuaför ve tamirci gibi meslek gruplarını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.
2008 Ekim öncesinde sigortalı olanlar için, son bin 261 günün çalışma statüsüne göre emeklilik hakkı kazanılmaktadır. Yapılan Bağ-Kur reformu, daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı elde etmek isteyenlerin son 3.5 yılını SSK kapsamında çalışarak geçirme ihtiyacını azaltacak. Bu sayede, daha fazla küçük esnaf 7 bin 200 gün primle emekli olma şansını yakalayacak.
Bu reformla, 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan Bağ-Kur'lu erkek sigortalılar, 7 bin 200 prim gününü tamamladıklarında hemen emekli olma imkanına sahip olacaklar. Ayrıca, Bağ-Kur'dan SSK'ya geçiş yapmış olanlar da, eğer son 3.5 yıllık çalışmaları 7200 günü tamamlamışsa, yine emeklilik hakkından yararlanabilecekler.